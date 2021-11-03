В Госдуме оценили слова украинского генерала о «кровавой бане» для России

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что Россию ждёт «кровавая баня» в случае вооружённого конфликта с Украиной,. Он назвал генерала хвастуном и посоветовал брать пример с США в оценке военной мощи России, сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что подобные заявления украинские военные делают ещё с 2014 года и от них уже «нафталином несёт». Романенко лишь присоединился к «полку хвастунов», которые победили Россию только на словах.

По словам депутата, Романенко производит впечатление профессионала, но при этом говорит как «мелкотравчатый киевский политик», голова которого забита антироссийскими лозунгами. Он порекомендовал генералу и всем украинским военным прислушиваться к мнению американцев в оценке армии России.

Эксперты армии США, которая по возможностям не имеет себе равных в мире, гораздо более высокого мнения о российской армии, чем бывший замначальника Генштаба ВСУ, — сказал он.

Ранее на слова Романенко отреагировали в Совете Федерации. Член верхней палаты российского парламента Сергей Цеков заявил, что угрожающие и воинственные высказывания генерал-лейтенанта ВСУ являются плодом его измышлений и личной ненависти к РФ. Он также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину, им об этом уже было заявлено многократно.