В Госдуме оценили слова Зеленского о «российской агрессии»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что от России исходит агрессия. Политик, оценивая это высказывание, заметил, что президент Украины сильно изменился с тех пор, как возглавил страну. Его слова приводит RT.

Не этих заявлений, всё более агрессивных, ждали от Зеленского те избиратели, которые за него голосовали. Они ждали как раз нормализации ситуации, решения целого ряда социальных проблем, — отметил Новиков.

По его словам, от России не исходит никакой агрессии. Однако угроза для Украины действительно существует. Она заключается в том, что страну хотят превратить в полигон для отработки разного рода технологий и задач в интересах Запада.

Ранее на Украине завершились государственные испытания «Нептуна». Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что ракетный комплекс приняли на вооружение. Оружие якобы способно «противодействовать российской агрессии» в акватории Чёрного и Азовского морей.