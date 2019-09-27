Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин с оптимизмом отнёсся к заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили о необходимости диалога с Россией.
С оптимизмом смотрю на выстраивание взаимоотношений между двумя государствами, — цитирует RT политика.
По его словам, народ России относится по-братски к грузинскому, а Москва настроена на создание конструктивного диалога с Тбилиси.
Ранее News.ru писал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила встречу глав грузинского и российского МИДов, которая состоялась в Нью-Йорке после многолетнего перерыва. Руководитель государства также поддержала путь диалога между двумя странами.