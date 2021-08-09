В Госдуме оценили слова об «уничтожении» Украины Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек усомнился в уровне компетенции главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), заявившего о желании Москвы уничтожить Киев. Об этом он сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Киев сталкивается с большими вызовами, один из которых — присоединение к энергосистеме Евросоюза в 2023 году. Также он назвал кадровую политику Украины неэффективной.

Депутат подчеркнул, что на важнейшие должности в стране сейчас выбирают не по профпригодности, а по принципу деления на «свой-чужой». В результате этого подхода становятся возможны подобные высказывания на тему об уничтожении Москвой Киева.

Ранее сообщалось, что представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова усомнилась в «скромности» намерений действующего президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу. Она заявила, что нейтральные взгляды молодых людей нередко оборачиваются радикальными националистическими идеями в более зрелом возрасте.