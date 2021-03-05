В Госдуме оценили слова Кравчука о единственном способе сохранить Украину

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о единственном способе сохранить страну. По словам депутата, «переобувание под новые лозунги» уже стало фирменным стилем украинских политиков.

Кравчук заявил ранее, что единственной возможностью для Украины сохранить суверенитет является вступление в НАТО.

Странно слышать это от политика, который ещё восемь лет назад выступал по всей стране с лозунгом «НАТО — Оно нам надо?». Но переобувание под новые лозунги — это уже фирменный стиль украинских политиков, — цитирует РИА Новости парламентария.

По словам Бальбека, в Москве не намерены сложа руки ждать, когда военные США разместят на территории Украины своё вооружение, а будут действовать «на упреждение». При этом он усомнился, сможет ли украинское государство сохранится в ходе этого противостояния.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2020 года заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что власти рассчитывают на вступление в Североатлантический альянс к 2030 году. Она пояснила, что сильным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и активизации усилий станет предоставление Киеву плана действий по членству в НАТО.