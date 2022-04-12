В Госдуме оценили слова Борреля о военном решении конфликта на Украине

Предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля решить конфликт на Украине военным путём не шокировало российское правительство, заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. По его мнению, политик всего лишь озвучил главную цель США и их европейских партнёров на Украине, пишет Pravda.Ru.

Он сказал то, что изначально задумывалось, замышлялось Европой и Соединенными Штатами, — максимальное затягивание вооружённого конфликта и, безусловно, оказание и финансовой помощи, и поставки вооружений самых различных. А сейчас речь идёт уже и о поставке тяжёлых вооружений. Они все направлены на затягивание конфликта, — сказал парламентарий.

Валеев отметил, что главная цель этого спровоцированного конфликта — это ослабление и разрушение России. Поэтому в словах, озвученных Боррелем, нет ничего неожиданного. Он сказал то, что было в умах политиков Европы и США.

Боррель ранее заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции. Он также сообщил, что Евросоюз готов предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.