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Политика

В Госдуме оценили слова Борреля о военном решении конфликта на Украине

Депутат Валеев: слова Борреля о военном решении конфликта на Украине не шокировали Россию
15:00, 12 апреля 2022
В Госдуме оценили слова Борреля о военном решении конфликта на Украине Жозеп Боррель Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля решить конфликт на Украине военным путём не шокировало российское правительство, заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. По его мнению, политик всего лишь озвучил главную цель США и их европейских партнёров на Украине, пишет Pravda.Ru.

Он сказал то, что изначально задумывалось, замышлялось Европой и Соединенными Штатами, — максимальное затягивание вооружённого конфликта и, безусловно, оказание и финансовой помощи, и поставки вооружений самых различных. А сейчас речь идёт уже и о поставке тяжёлых вооружений. Они все направлены на затягивание конфликта, — сказал парламентарий.

Валеев отметил, что главная цель этого спровоцированного конфликта — это ослабление и разрушение России. Поэтому в словах, озвученных Боррелем, нет ничего неожиданного. Он сказал то, что было в умах политиков Европы и США.

Боррель ранее заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции. Он также сообщил, что Евросоюз готов предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.

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