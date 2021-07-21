В Госдуме оценили призыв США к Украине по «Северному потоку — 2»

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что США используют Украину в своих интересах, призывая Киев «помолчать» и не критиковать «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в разговоре с Lenta.ru.

По мнению Слуцкого, если информация о просьбе США к Украине воздержаться от своих высказываний правдива, то тут нечему удивляться.

Если верить источникам издания, США снова ведут себя достаточно прагматично, попросту используя Украину в своих интересах. Там, где выгодно Вашингтону, — Киеву дают команду «фас», там, где нет, — «сидеть тихо». Что тут удивляться? Это цена «печенек» за участие в проекте «анти-Россия» — полное внешнее управление, — считает парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена призвала Киев воздержаться от высказывания своей позиции во время переговоров Вашингтона и Берлина по газопроводу «Северный поток — 2». Как сообщалось, американские чиновники считают, что публичная критика Украиной соглашения ФРГ и Соединённых Штатов по газопроводу может навредить отношениям Вашингтона и Киева.

Ожидается, что Германия и США могут объявить о договорённости по «Северному потоку — 2» 21 июля. Отмечается, что администрация Байдена не будет выступать против завершения проекта.