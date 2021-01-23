В Госдуме оценили призыв Порошенко к «непрерывной осаде» Кремля

https://static.news.ru/photo/9a41bd44-5da5-11eb-9cfc-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на требование бывшего президента Украины Петра Порошенко продолжать «непрерывную осаду» Кремля. По мнению парламентария, политик таким образом призывает страну к дальнейшему пребыванию в тупике.

Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своём посту Пётр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. И теперь Пётр Порошенко даёт советы своему последователю, как ещё дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт, — цитирует РИА Новости Бальбека.

Он добавил, что Порошенко, подписывая Минские соглашения, по всей видимости, рассчитывал, что его западные коллеги придумают «хитрую формулу по обману жителей Донбасса». В итоге Киев показал несостоятельность, разорвал все связи с Москвой, но при этом, по мнению Бальбека, оказался не нужен и Западу, который использует Украину только как раздражителя РФ.

Как сообщал NEWS.ru, экс-президент Украины Пётр Порошенко дал советы нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как необходимо решать вопросы с Крымом и Донбассом. Политик потребовал продолжать «непрерывную осаду Кремля». По его мнению, необходимо вести её с помощью санкций. А к переговорам по Донбассу стоит привлечь США.