https://static.news.ru/photo/2177b32a-4139-11ea-b99d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал «больными фантазиями» высказывания украинского политика Олега Тягнибока о необходимости потребовать от России часть Алмазного фонда.

Больные фантазии представителей политического «бомонда» Украины, особенно на историческую тему, или попытки предъявить права на российскую собственность с каждым новым разом приобретают всё более абсурдные и фантасмагорические формы, — заявил он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что амбиции националистов, лидером которых является Тягнибок, «граничат с психиатрическим диагнозом». Железняк подчеркнул, что подобными заявлениями националисты пытаются заявить о себе и о том, что радикалы командуют в Киеве.

Если бы власти Украины имели политическую волю избавить страну от националистического мусора и взяли под контроль ситуацию, у Украины появился бы шанс стать частью мира. <...> Но пока украинская действительность такова, что «Тягнибоки» диктуют Незалежной путь в хаос и историческое забвение, — резюмировал Железняк.

Ранее лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок захотел от России часть Алмазного фонда. По его словам, Незалежная должна последовать примеру Польши и получить свою компенсацию за «оккупацию в прошлом веке», писал NEWS.ru.