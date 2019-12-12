https://static.news.ru/photo/2d5a2934-1cfe-11ea-a2fc-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал бесчестными и безответственными попытки США добиться признания России спонсором терроризма. Так он прокомментировал готовящийся американцами законопроект.

Американские сенаторы в очередной раз белое пытаются назвать чёрным. Именно политика США на Ближнем Востоке по смещению неугодных им режимов фактически послужила созданию ИГИЛ (запрещённая в РФ организация). И до сих пор для реализации всё тех же целей Вашингтон продолжает заигрывания с террористами в Сирии, — сказал Слуцкий журналистам.

Он также напомнил, что именно российские военные оказывают помощь в ликвидации террористических очагов на сирийской территории.

Ранее американскую инициативу прокомментировал сенатор Константин Косачев. Он отметил, что американские политики живут в «перевёрнутом мире», сформировавшемся не сегодня. По словам Косачева, альтернативную реальность, в которой жертв терроризма начинают считать террористами, создаёт информационный фон, формируемый правящими кругами США и «местными „независимыми“ СМИ».

Как писал NEWS.ru, авторы законопроекта полагают, что Москва поддерживает вооружённые конфликты на востоке Украины, поэтому должна быть внесена в список стран — спонсоров терроризма, в котором числятся Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Рассмотреть ответный документ против Вашингтона готова Госдума РФ.