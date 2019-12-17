https://static.news.ru/photo/53df9db6-215c-11ea-8811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Госдуме отреагировали на намерение президента Украины Владимира Зеленского лишить Севастополь «специального статуса». Как заявил депутат от севастопольского региона Дмитрий Белик, город всегда обладал особым правовым статусом и фактически никогда не передавался Украине.

Зеленский, видимо, или забыл, или не знает, что Севастополь всегда был стратегической базой Черноморского флота. Во времена СССР — это город союзного подчинения, теперь — федерального значения. Севастополь всегда носил особый статус, — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что даже в советский период Севастополь фактически оставался городом республиканского подчинения и не входил в состав Крымской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские депутаты не хотят отменять специальный статус Севастополя. Так, депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что фракция не станет голосовать за законопроект, лишающий Севастополь особого статуса. В предложенном Зеленским проекте закона о децентрализации власти, предусматривающем изменения в основном законе, специальный статус Севастополя не упоминается.