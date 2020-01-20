https://static.news.ru/photo/9759f1ca-3b85-11ea-825d-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов Фото: sledcom.ru

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв 20 января в разговоре с журналистами заявил, что кандидат на должность генпрокурора России Игорь Краснов — высококвалифицированный юрист. Он, по словам парламентария, в бытность сотрудником Следственного комитета РФ занимался расследованием наиболее сложных дел.

Пискарёв, ранее занимавший пост первого замглавы СК, оценил кандидатуру Краснова. Он заявил, что юрист сначала занимался наиболее серьёзными уголовными делами. После этого Краснов лично курировал работу следователей.

Он высококвалифицированный юрист, специалист высокого класса, на первое место ставит соблюдение законности и защиту прав граждан, — приводит ТАСС слова Пискарёва.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост главы Генпрокуратуры. В пресс-службе главы страны пояснили, что нынешний генеральный прокурор Юрий Чайка будет освобождён от должности из-за перехода на другую работу.