В Госдуме оценили идею отстранить Трампа от «ядерной кнопки»

https://static.news.ru/photo/b72a0ebc-5273-11eb-af1d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп зарекомендовал себя как импульсивный политик, но поведение избранного главы государства Джо Байдена также будет сложно предсказать в экстренной ситуации, так как он уже сейчас может забывать имена близких или последовательность событий. Так прокомментировала депутат Госдумы Елена Панина предложение главы палаты представителей США Нэнси Пелоси отстранить Трампа от «ядерной кнопки».

США постоянно обвиняют Россию или Китай в подрыве демократии, кибератаках и так далее. Создание баз ПРО США по периметру российских границ, выход США из основополагающих международных договоров по контролю над вооружениями серьёзно осложнили международную обстановку. Всё это чревато возникновением непредсказуемых ситуаций. И как поведёт себя в подобных ситуациях Байден? — цитирует РИА Новости Панину.

По мнению депутата, Трамп является импульсивным человеком, но и избранный президент внушает не меньшие опасения, так как «часто путает одних людей с другими и не помнит» тех или иных событий.

Ранее глава палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что провела беседу с руководителем Объединённого комитета начальников штабов ВС генералом Марком Милли. Темой разговора была возможность лишения действующего президента США Дональда Трампа полномочий «отдать приказ о нанесении ядерного удара». Ранее 80-летняя Пелоси заявила, что Трампа нужно отстранить от власти до конца его срока 20 января. По её словам, сделать это можно в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.

Как сообщал NEWS.ru, администрация сервиса микроблогов Twitter на бессрочной основе заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа из опасений, что глава государства своими постами может «спровоцировать вспышки насилия» в стране.