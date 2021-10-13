В Госдуме объяснили заявление о корректировке пенсионной реформы

В пенсионную реформу могут быть внесены новые индексации выплат, дополнительные предложения для работающих на Севере и иных категорий граждан. Также возможно изменение возраста выхода на пенсию, рассказала депутат Госдумы Светлана Журова изданию Lenta.ru, комментируя своё интервью, в котором она говорила о корректировке выплат пенсионерам.

Журова объяснила, что говорила о точечных изменениях, а не о глобальном пересмотре закона.

Например, об индексации, есть какие-то предложения по людям, работающим на Севере и другим категориям, которые оказались ущемлены в новой системе. Не имеется ввиду, что полностью вернётся прежний пенсионный возраст, но какие-то предложения есть, и они будут просчитаны, — сказала Журова.

При этом, по её словам, в процессе может и не участвовать Госдума: доработками подзаконных актов занимается правительство.

Мне всё время вспоминают историю, где я сказала, что пенсионный возраст нужно поднять до 70 лет. Но на самом деле я говорила об изменении именно подзаконного акта: на уровне Министерства образования и Министерства культуры два разных подзаконных акта, касающихся выхода на пенсию директоров учреждений. И одни должны уходить в 65 лет, другие в 70, — заявила депутат.

Ранее каждый четвёртый опрошенный пожилой россиянин сообщил, что положенной ему пенсии не хватает даже на еду. Около половины (40%) опрошенных заявили, что могут позволить себе приобрести лишь продукты.