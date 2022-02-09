В Госдуме объяснили заражение Жириновского после восьми прививок

Вакцинация от коронавируса не означает, что человек не заразится СOVID-19 или не будет госпитализирован в связи с осложнениями, отметил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ), комментируя госпитализацию лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик не сомневается, что тот действительно проходил вакцинацию.

Вопрос стоит об адекватной оценке личности самого Жириновского, который делает заявления, не всегда соответствующие правде, с его довольно эксцентричным вариантом поведения. <...> [Но] я не сомневаюсь, что он прививался, — подчеркнул депутат.

Куринный добавил, что подобные случаи бьют по людям, которые выступают с позиций «жёстких сторонников вакцинации». Однако прививка не даёт гарантий даже от смерти, она значительно снижает вероятность такого исхода. Поэтому каждое заявление привитого о полной защищённости наносит удар по доверию граждан к самой процедуре вакцинации.

К сожалению, некоторые официальные спикеры своими непродуманными заявлениями всё перечёркивают, когда говорят, что от прививки нет ни одного осложнения, что у неё эффективность 97%, хотя потом она оказывается 70%. Все данные должны быть обоснованы и открыты, — сказал политик.

По информации РИА Новости, Жириновский находится в ЦКБ Москвы. Telegram-канал Mash пишет, что политика госпитализировали с коронавирусом, у него поражено 50–75% лёгких. При этом руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин ранее заявил, что Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».