В Госдуме объяснили, зачем США ввели санкции против РФ из-за Крыма

https://static.news.ru/photo/3e23f0c8-63a3-11eb-9fe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет объяснил, для чего США ввели санкции против России из-за полуострова. По его словам, крымский вопрос стал только формальным поводом.

Западные страны ввели бы санкции против России в любом случае. Крым — лишь подвернувшийся формальный повод. Главная цель — помешать становлению России как одной из самых мощных и ведущих стран мира, — приводит слова Шеремета РИА Новости.

По словам депутата, Штаты вводят санкции, как только какая-либо из стран становится экономически самостоятельной и независимой. Он отметил, что это происходит не только в отношении России, но и в отношениях США с Китаем. Нынешнюю ситуацию Шеремет назвал «вялотекущей холодной войной».

Он подчеркнул при этом, что с Россией бесполезно говорить языком санкций. И никакой стране не стоит этого делать.

Шеремет вспомнил о ситуации на Украине, отметив, что привели к ней, по его мнению, действия США. Депутат призвал Штаты не забывать, что они уже не являются гегемоном и мировым авторитетом.

Как ранее писал NEWS.ru, антироссийские санкции, которые ввёл и постоянно расширяет Вашингтон, имеют негативный эффект в том числе для самих Соединённых Штатов. Об этом рассказал посол США в Москве Джон Салливан. По его словам, экономические ограничения зачастую идут вразрез с интересами американских предпринимателей.