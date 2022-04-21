В Госдуме объяснили изменение законов об иноагентах

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина рассказала NEWS.ru, что новый законопроект о едином реестре иноагентов предусматривает процедуру выхода из этого статуса. В то же время он предполагает, что признать иностранным агентом можно будет не только за политическую деятельность, но и за другие действия.

Предусмотрена процедура выхода из состава иноагентов, учтены различные виды деятельности, которыми могут заниматься иноагенты на территории России, им запрещено получать государственное финансирование. Очень важно, что если человек впервые оказался в реестре и единовременно получил деньги от иностранного источника, то по решению министра или замминистра он может быть выведен из иноагентства без последствий, — сообщила Бутина.

По её словам, цель написания законопроекта — приведение законодательства об иноагентах к единой форме и прозрачность: «чтобы люди могли видеть, кто есть в списке, и понимать, с кем имеют дело в случае контакта».

При подготовке, рассказала Бутина, рассматривались различные меры «противодействия иноагентам». Поэтому законопроект содержит указание не только на политическую, но и на «иную» деятельность.

Мы прекрасно понимаем, что живём в мире, где иноагнеты могут подстраиваться и применять невиданные ранее методы информационной войны. Поэтому перечень возможных видов деятельности должен быть открытым, — заключила она.

Ранее с инициативой разработать единый закон об иноагентах выступил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Депутат заявил, что тема будет обсуждаться в рамках профильной комиссии ГД. Как отметил Луговой, работа над законодательным регулированием деятельности иностранных агентов будет одной из приоритетных задач комиссии по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России.