Депутат Госдумы РФ Владимир Гутенёв объяснил, что сформированное после прошедших выборов немецкое правительство едва ли станет препятствовать сертификации «Северного потока-2». Это связано с тем, что контролируемая Штатами партия «Зелёные» недополучила значительное количество голосов избирателей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Партия «Зеленых» недополучила порядка 30-40 процентов голосов, что можно считать их поражением, — считает политик. — А ведь именно они были той основной силой, которую использовали другие страны для разжигания вопросов по «Северному потоку-2». Так что теперь ситуация значительно упрощается, — признался Гутенёв.

Он добавил, что политические фракции, ориентированные на бизнес и коммерческую составляющую, получили достаточно голосов, чтобы иметь вес в новом Бундестаге. Всё это приведёт к тому, что Германия не станет затягивать сертификацию «Северного потока-2» в преддверии холодной зимы в Европе.

Социал-демократы являются твердыми сторонниками газопровода, никаких возможностей обойти их, преломить авторитет, у противников не будет. Так что едва ли новое правительство сможет уничтожить «Северный поток-2», — резюмировал депутат.

Ранее посол России в ФРГ призвал немецкое правительство сдержать обещания по «Северному потоку-2» и не приплетать политику в ситуацию с российским газопроводом.