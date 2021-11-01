В Госдуме объяснили, кто будет определять число сроков губернаторов

Заксобрания регионов будут определять, сколько сроков губернатор сможет занимать свой пост. В законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» «ту норму просто убрали, рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом пишет «Парламентская газета».

Вопрос, который дискутируется достаточно сильно, о сроках полномочий конкретного высшего должностного лица. Сколько может высшее должностное лицо занимать эти полномочия? Вы знаете, у нас нет ни слова об этом. Мы вот эту норму просто убрали. Это означает, что заксобрания при принятии устава будут решать этот вопрос сами, — пояснил Крашенинников.

27 сентября на рассмотрение Госдумы был внесён законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», согласно которому у губернаторов появится возможность избираться более чем на два срока подряд. Также это нововведение расширяет список оснований для досрочной отставки губернатора с поста главы региона в связи с утратой доверия.

Ранее Крашенинников заявил, что закон об общих принципах организации власти в субъектах России может быть принят уже в декабре. Он отметил, что вопросы местного самоуправления требуют самостоятельного урегулирования.