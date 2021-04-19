В Госдуме обвинили США в разногласиях между Россией и Евросоюзом

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершенно прав, указывая на нарастание напряжённости между Россией и странами Европы. Тем не менее он заблуждается в причинах этого, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его мнению, виноваты в этом исключительно США, проводящие агрессивно-конфронтационную политику при помощи НАТО, членами которого являются многие европейские государства. Однако, напомнил депутат, штаб-квартира военно-политического блока находится именно в Вашингтоне.

Поползновения Соединённых Штатов, уточнил он, проявляются в расширении сферы деятельности Североатлантического альянса, в санкционном давлении, а также в постоянных обвинениях, основанных на фейковой информации. На Западе, по словам Новикова, это называют мерой сдерживания России, но депутат считает, что подобные разногласия — целевая установка Вашингтона.

Высылка дипломатов, санкции являются фоном, призванным обосновать и оправдать вмешательства во внутренние дела России, — цитирует парламентария сайт телеканала «360».

По его убеждению, стратегическая задача США в том, чтобы добиться ослабления России на мировой арене: РФ вслед за СССР должна прекратить существование как субъект международных отношений.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в отношениях между ЕС и Россией продолжает нарастать напряжённость. Беспокойство в Европе, по его словам, вызывает ситуация с Украиной, которая остаётся опасной. Политик призвал Москву отвести войска от границы с соседней страной.