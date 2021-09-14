В Госдуме обвинили мировое экологическое сообщество в предвзятости

Глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что международное экологическое сообщество необъективно по отношению к разным странам. Он отметил чрезмерное внимание экоорганизаций к российской Арктике и одновременно отсутствие проверок японской АЭС «Фукусима-1» в связи с повреждениями очистных фильтров. Об этом Бурматов сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Никаких независимых комиссий, судов, экологических организаций вокруг «Фукусимы» мы не видим. Куда подевались все эти экологи, которые появляются у нас, как только получат команду «фас»? — спрашивает Бурматов.

Он добавил, что приходится сомневаться в экспертных оценках, потому что настоящий масштаб проблем будет скрыт с одобрения международного экологического сообщества.

При этом, уверен Бурматов, оно внимательно к России, хотя в ней глобальных экологических проблем нет. Он заявил, что экологические организации заняты корпоративными интересами зарубежных компаний и некоторых стран.

Какое внимание приковано к нашей Арктике, к абсолютно беспроблемному экологическому существованию, но ведь выискивают под лупой, под микроскопом малейшую проблему и начинают раздувать её на весь мир, — сказал Бурматов.

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