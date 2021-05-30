В Госдуме обвинили Европу в навязывании США конфронтации с Россией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европа навязывает Соединённым Штатам конфронтацию с Россией. Так он прокомментировал в Telegram-канале призыв главы Европейского парламента Давида Сассоли ввести санкции против российских чиновников.
Володин
По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон — с расчётом самим набрать политические очки, — считает депутат.
Политик назвал позицию Европы безответственной. Он отметил, что, пытаясь сорвать возможные договорённости Москвы и Вашингтона, европейцы «рубят сук, на котором сидят», так как от отношений России и США во многом зависит благополучие в Европе.
Накануне Сассоли заявил, что Евросоюз должен ужесточить санкции в отношении России. В то же время, по его словам, необходимо установить более тесные контакты с гражданским обществом страны.
Он также отметил, что отношения Евросоюза с Москвой достигли «очень напряженной стадии». В этой связи он вспомнил ситуацию с Алексеем Навальным и продолжающийся конфликт на юго-востоке Украины.