В Госдуме обвинили Европу в навязывании США конфронтации с Россией

https://static.news.ru/photo/14b7fd20-c158-11eb-96ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европа навязывает Соединённым Штатам конфронтацию с Россией. Так он прокомментировал в Telegram-канале призыв главы Европейского парламента Давида Сассоли ввести санкции против российских чиновников.

Володин уверен , что Европарламент пытается набрать политический вес накануне встречи президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена в Брюсселе.

По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон — с расчётом самим набрать политические очки, — считает депутат.

Политик назвал позицию Европы безответственной. Он отметил, что, пытаясь сорвать возможные договорённости Москвы и Вашингтона, европейцы «рубят сук, на котором сидят», так как от отношений России и США во многом зависит благополучие в Европе.

Накануне Сассоли заявил, что Евросоюз должен ужесточить санкции в отношении России. В то же время, по его словам, необходимо установить более тесные контакты с гражданским обществом страны.

Он также отметил, что отношения Евросоюза с Москвой достигли «очень напряженной стадии». В этой связи он вспомнил ситуацию с Алексеем Навальным и продолжающийся конфликт на юго-востоке Украины.