В Госдуме обратятся к Путину из-за законопроекта о репатриации

Специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат Константин Затулин («Единая Россия») написал письмо на имя президента Владимира Путина по вопросу введения в России закона о репатриации. Об этом он рассказал NEWS.ru. По его словам, Россия остро нуждается в принятии нормы о возвращении соотечественников.

Мной написаны письма президенту по этому поводу (по поводу закона о репатриации. — NEWS.ru). Надеюсь, это повлияло на готовность Администрации президента и правительства всё-таки обсуждать эти вопросы, — сообщил политик.

14 марта Затулин планирует встретится с помощником главы государства Дмитрием Мироновым и рассказать ему свою позицию по законопроекту. Депутат считает, что документ нужно принять как можно скорее, а также внести правки в законопроект Путина о гражданстве, который «не улучшает, а ухудшает нормы, связанные с гражданами Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдовы».

Сейчас в законе о гражданстве присутствует их право на льготы при получении гражданства, а в новом законопроекте они снимаются. <...> Мы нуждаемся в том, чтобы всему миру и, прежде всего, нашим соотечественникам сказать и законодательно закрепить, что у них есть право на возвращение на Родину. Такого права, понятного, ясного, облегчённого, избавленного от лишних бюрократических преград, у нас в законодательстве нет, — подчеркнул он.

По его словам, правительство дало отрицательный отзыв на законопроект о репатриации из-за позиции МВД, которое выступает против облегчённой формы получения гражданства во время действия программы добровольного переселения соотечественников. Однако Затулин считает, что этой программы недостаточно — «сегодня она буксует, она отдана на откуп регионам, которые в ней не заинтересованы».

Законопроект о репатриации внесли в Госдуму летом 2021 года. Он получил негативный отзыв правительства и ещё не был рассмотрен в первом чтении.

В декабре 2021 года Путин внёс в Госдуму проект закона «О гражданстве РФ». В документе предусматривается упрощение процедуры получения гражданства для более чем 20 категорий заявителей. В то же время инициатива расширяет список причин, по которым лиц, которые были приняты в гражданство РФ (натурализованы), можно лишить российского паспорта.