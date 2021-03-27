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В Госдуме не видят предпосылок для отмены продуктового эмбарго

15:33, 28 марта 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предпосылок для отмены продовольственных санкций, введённых Россией в отношении стран Запада, пока нет. Об этом заявил первый замглавы думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

Он предположил, что эмбарго будет действовать ещё долго, поскольку политика Запада в отношении России не меняется. Парламентарий отметил, что в США сменился президент, но Вашингтон ещё больше настроен на эскалацию напряжённости.

Наши зеркальные меры в ответ на экономические санкции должны действовать. Я считаю, что отказываться от этого не надо только потому, что надо развивать собственное производство, — сказал депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он добавил, что негативно продуктовое эмбарго отражается только на западных производителях, ранее поставлявших свою продукцию в РФ. По словам парламентария, лично он не почувствовал на себе отказа от их товаров.

Мы нашли других поставщиков, никакого дискомфорта мы не получили, что касается продовольствия, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что посол Италии в РФ Паскуале Терраччано попросил исключить из перечня продуктов, запрещённых к ввозу в Россию, пармезан. По его словам, этот сыр попал в перечень ошибочно. При этом дипломат указал, что Рим не настаивает на отмене всех контрсанкций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя просьбу дипломата, заявила, что ей больше нравятся отечественные сыры.

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