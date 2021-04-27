В Госдуме не верят в победу Украины над РФ за счёт «мозгов и креативности»

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Киев, вероятно, не сможет победить Россию в «информационной войне» за счёт «мозгов и креативности», поскольку мозги у их чиновников едва ли имеются, а креативность больше походит на политическую клоунаду. Об этом заявила член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина, сообщает РИА Новости.

Ранее о победе Украины «за счёт мозгов и креативности» в информационной войне с Россией заявил госсекретарь МИД Украины Александр Баньков.

Если понимать под «мозгами» ответственность, интеллектуальный потенциал, то сам факт подобных заявлений говорит об их отсутствии у украинского чиновника, мечтающего «победить Россию», — отметила Панина.

По мнению Паниной, креативностью Украина, скорее всего, считает некую «внешнеполитическую клоунаду, попытки артистично имитировать миролюбивые устремления, вводить в заблуждение мировое сообщество и собственных избирателей».

Такие действия, убеждена депутат, не приведут к положительному результату. Чем меньше креатива, тем лучше для Украины, убеждена Панина.

Она также подчеркнула, что киевские власти в настоящее время срывают выполнение Минских соглашений и мечтают завоевать Донецк и Луганск.

Где же тут «мозги»? — заметила парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно создать ещё один формат переговоров по Донбассу с «мощными игроками».

Также он подчеркнул, что некоторые пункты Минских соглашений должны быть обновлены, но отказываться от них не нужно.