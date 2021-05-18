В Госдуме оценили версию о развале СССР из-за песни Scorpions

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров считает, что не стоит сбрасывать со счетов влияние рок-музыки на развал СССР. Об этом он сообщил NEWS.ru.

Таким образом он ответил на заданный нашим корреспондентом вопрос, могла ли песня Wind Of Change («Ветер перемен») группы Scorpions повлиять на развал Союза, как об этом сообщил немецкий портал T-Online.

Не, ну эта песня вряд ли повлияла, но это часть работы в культурной сфере, которая помогла победить им нас, так что это конкуренция наций, — заявил парламентарий.

Фёдоров предложил вспомнить военные песни и то, как они мобилизовывали людей на защиту Отечества. То же самое можно сделать и для отрицательного культурного воздействия. По мнению депутата, спецслужбы многих стран используют этот феномен.

Так что это элемент, как и на любой войне. Водовоз — он тоже солдат, хотя и не стреляет в противника, — резюмировал он.

Ранее российский телеведущий Владимир Познер заявил, что именно Борис Ельцин, а не Михаил Горбачёв виноват в развале Советского Союза, хотя именно первого президента СССР винят в произошедшем. Он объяснил, что Горбачёв лишь хотел «другого Советского Союза», но собирался сохранить его, просто не сумел. При этом даже спустя десятилетия многие россияне испытывают ненависть к политику.