В Госдуме назвали вмешательством в дела РФ заявление МИД ФРГ по Навальному

https://static.news.ru/photo/114a2106-f023-11ea-9e45-fa163e074e61_660.jpg Антон Морозов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов сообщил, что заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным следует рассматривать как вмешательство во внутренние дела России.

Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.

Подобное заявление следует рассматривать как провокационное и как явное вмешательство в дела Российской Федерации. Мы сами разберемся, что произошло и был ли отравлен Навальный, — сказал Морозов РИА Новости, подчеркнув, что ситуация с Навальным — внутреннее дело РФ.

Маас также предупредил, что ФРГ и её партнёрам придётся обсудить соразмерный ответ, если в ближайшие дни из России не последует никаких действий в рамках расследования. При этом он выразил надежду, что действия РФ в отношении расследования ситуации с Навальным не заставят Берлин «изменить позицию по Nord Stream 2».

Комментируя заявление Мааса по «Северному потоку 2», Морозов подчеркнул, что инцидент с Навальным западные партнёры будут использовать для того, чтобы вбить клин между Россией и ФРГ. По его мнению, США хотели бы поставлять на европейский рынок свой газ, и инцидент с Навальным используется для продвижения экономических интересов Вашингтона.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель настаивала на необходимости «разделять политику и бизнес» и говорила, что «Северный поток — 2» должен быть достроен. Между тем ряд политиков в ФРГ призвали заморозить проект или вовсе отказаться от него.

Алексею Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи определили , что пациент был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любое отравление человека нервно-паралитическим агентом приравнивается к использованию химического оружия. Международное сообщество призвало РФ к ответу.

Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи немецким коллегам. В нём идёт речь о передаче анализов и диагностики оппозиционера. Ответа пока не последовало. Правоохранительные органы РФ и Кремль заявляли, что пока не видят основания для возбуждения уголовного дела по факту случившегося с Навальным ввиду отсутствия доказательств от германской стороны, писал NEWS.ru.