В Госдуме назвали вмешательством в дела РФ заявление МИД ФРГ по Навальному

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов сообщил, что заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным следует рассматривать как вмешательство во внутренние дела России.
Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.
Подобное заявление следует рассматривать как провокационное и как явное вмешательство в дела Российской Федерации. Мы сами разберемся, что произошло и был ли отравлен Навальный, — сказал Морозов РИА Новости, подчеркнув, что ситуация с Навальным — внутреннее дело РФ.
Маас также предупредил, что ФРГ и её партнёрам придётся обсудить соразмерный ответ, если в ближайшие дни из России не последует никаких действий в рамках расследования. При этом он выразил надежду, что действия РФ в отношении расследования ситуации с Навальным не заставят Берлин «изменить позицию по Nord Stream 2».
Комментируя заявление Мааса по «Северному потоку 2», Морозов подчеркнул, что инцидент с Навальным западные партнёры будут использовать для того, чтобы вбить клин между Россией и ФРГ. По его мнению, США хотели бы поставлять на европейский рынок свой газ, и инцидент с Навальным используется для продвижения экономических интересов Вашингтона.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель настаивала на необходимости «разделять политику и бизнес» и говорила, что «Северный поток — 2» должен быть достроен. Между тем ряд политиков в ФРГ призвали заморозить проект или вовсе отказаться от него.
Алексею Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи
В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любое отравление человека нервно-паралитическим агентом приравнивается к использованию химического оружия. Международное сообщество призвало РФ к ответу.
Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи немецким коллегам. В нём идёт речь о передаче анализов и диагностики оппозиционера. Ответа пока не последовало. Правоохранительные органы РФ и Кремль заявляли, что пока не видят основания для возбуждения уголовного дела по факту случившегося с Навальным ввиду отсутствия доказательств от германской стороны, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен