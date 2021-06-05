В Госдуме назвали условие вмешательства США в запуск «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/9d0b758c-c615-11eb-98ec-96000091f725_660.jpg Вячеслав Никонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Условием вмешательства США в запуск «Северного потока — 2» может стать смена власти в Германии, считает председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов, передаёт РИА Новости.

По словам парламентария, президент США Джо Байден, отменивший санкции против участников проекта со стороны ФРГ, сделал определённый реверанс в сторону Берлина.

Они (США. — NEWS.ru) будут продолжать борьбу, вопросов здесь нет, в надежде на то, что [канцлер Германии Ангела] Меркель уйдёт, а она уйдёт уже этой осенью. На смену может прийти команда под руководством «Зелёных», которые являются категорическими противниками «Северного потока — 2», — отметил Никонов.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. Он будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас магистраль готова примерно на 95%.

Накануне завершились работы по укладке первой нитки российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили представители компании Nord Stream 2 — оператора проекта. Данную информацию обнародовал ТАСС. Таким образом, компания подтвердила слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша и Украина проиграли борьбу, которая развернулась на фоне строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Теперь в Киеве и Варшаве могут «сушить вёсла».