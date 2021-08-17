В Госдуме назвали условие начала диалога с Украиной по Крыму

Диалог с Киевом по Крыму, о котором говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, возможен только при условии, если киевские власти выйдут с инициативой признания российского статуса полуострова. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от региона Михаил Шеремет в интервью РИА Новости.

Если киевские власти хотят диалога, то он возможен только при условии, если от них будет исходить инициатива признания российского статуса Крыма. В любом другом ключе никаких переговоров и диалога не будет. Россия не торгует своими территориями. Этот вопрос не обсуждается, — сказал Шеремет.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что его страна не приглашала представителей РФ для участия в саммите «Крымская платформа», но готова к диалогу с Россией о Крыме. При этом глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, где Запад продолжит пестовать «неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

Михаил Шеремет убеждён, что международное сообщество должно считаться с выбором крымчан.

Крым вошёл в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.