https://static.news.ru/photo/312a3240-b307-11e9-9c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина постепенно превращается в «американский протекторат» и становится одной из самых зависимых стран мира. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Именно вмешательство США привело к тому, что из политически стабильной и экономически развитой страны Украина превратилась в «чёрную дыру Европы». Итогом американского вмешательства стали два Майдана, госпереворот 2014 года и гражданская война, в ходе которой жители Донбасса стали жертвами военных преступлений, — цитирует РИА Новости парламентария.

Она подчеркнула, что Украина становится одной из самых зависимых стран и её суверенитет «стремится к минимуму».

Как и многие другие страны — жертвы цветных революций, Украина утрачивает свой суверенитет, превращаясь в американский протекторат, — считает Панина.

Ранее в Киеве у посольства США прошла акция пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» против «внешнего управления» страной.

Как сообщал NEWS.ru, в американском диппредставительстве подчеркнули, что Соединённые Штаты оказывают помощь Украине только по просьбе её властей, чтобы сделать страну богатой и безопасной, а также для продвижения «евро-атлантических устремлений».

В посольстве также указали на роль России во «внешнем управлении» Украиной, обвинив Москву в развязывании гражданской войны в Донбассе и дискриминации действующей украинской власти.