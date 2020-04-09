В Госдуме назвали трусливым поступком снос памятника Коневу в Праге

https://static.news.ru/photo/cddfc5ae-7b0d-11ea-a358-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге — трусливый поступок властей Чехии. Об этом заявил член думского комитета по международным делам Сергей Железняк.

По словам депутата, позиция властей чешской столицы и МИД страны относительно монумента вызывает разочарование. Железняк усомнился в том, что в Чехии забыли вклад Конева в её освобождение.

Депутат добавил, что памятник маршалу должен быть передан РФ, а не лежать на складе в музее.

Убеждён, что для монумента героическому советскому полководцу найдётся достойное место в России, — цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Чехия отказалась выдать РФ ответственных за снос монумента Коневу. Власти страны возмутило то, что российская сторона намерена привлечь их к уголовной ответственности.