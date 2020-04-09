В Госдуме назвали трусливым поступком снос памятника Коневу в Праге

Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге — трусливый поступок властей Чехии. Об этом заявил член думского комитета по международным делам Сергей Железняк.
По словам депутата, позиция властей чешской столицы и МИД страны относительно монумента вызывает разочарование. Железняк усомнился в том, что в Чехии забыли вклад Конева в её освобождение.
Депутат добавил, что памятник маршалу должен быть передан РФ, а не лежать на складе в музее.
Убеждён, что для монумента героическому советскому полководцу найдётся достойное место в России, —
цитируетпарламентария РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что Чехия отказалась выдать РФ ответственных за снос монумента Коневу. Власти страны возмутило то, что российская сторона намерена привлечь их к уголовной ответственности.
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