В Госдуме назвали сроки референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Референдум, на котором жители Южной Осетии выскажутся по вопросу о вхождении в состав России, может пройти в мае или июне этого года. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, которые приводит ТАСС, более точные сроки референдума станут понятны после 10 апреля, когда в Южной Осетии будут проходить выборы президента.

После выборов, приведения к присяге президента, он проведёт эту процедуру. Я думаю, что она займет не много времени — май-июнь, — заявил Водолацкий.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время республикой будут приняты юридические шаги для того, чтобы войти в состав России. Бибилов подчеркнул, что объединение с Россией составляет стратегическую задачу региона. О том, что юридические процессы, необходимые для присоединения Южной Осетии к России, пройдут после 10 апреля, сообщила и пресс-секретарь президента страны Дина Гассиева.

Как пояснил замглавы комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов, законодательная база России предусматривает процесс вхождения в состав РФ государств в качестве субъектов. По словам сенатора, для этого необходимо сделать так, чтобы осетинский народ выразил свою волю посредством референдума.