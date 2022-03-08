В Госдуме назвали реалистичным предложение Киеву по Крыму

Предложение Москвы Киеву признать российский статус Крыма реалистично и выполнимо, заявил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет. Данная территория всё равно навсегда потеряна Украиной, отметил он в беседе с РИА Новости.

Это реалистичное, логичное и выполнимое предложение. Крым навсегда стал неотъемлемой частью России, вернувшись на свою историческую родину, а республики Донбасса после всего, что сделал Киев, уже никогда не согласятся быть в составе Украины. Так что эти территории и так уже навсегда потеряны для Украины, — подчеркнул депутат.

Шеремет считает, что для властей Украины пришло время остановить сопротивление. Это спасёт мирное население и позволит пойти на конструктивный диалог с Москвой, навсегда отказавшись от проекта «антиРоссия».

Если у Зеленского есть хоть капля жалости и совести, то он, сидя в тёплом кабинете, перестанет толкать свой народ на кровопролитие и прислушается к предложениям России, — заключил Шеремет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству ABC News сообщил, что Украина и Россия могут найти компромисс в вопросе статуса Крыма и республик Донбасса. Он отметил, что главное — разобраться с тем, «как люди будут жить на этих территориях дальше».