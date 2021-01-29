В Госдуме назвали «расследование» о «дворце Путина» провокацией внешних сил

https://static.news.ru/photo/4e7316d8-631d-11eb-bed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Двухчасовой фильм о «дворце Путина» в Геленджике оказался банальной провокацией внешних сил против России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

По его словам, журналисты телеканала «Россия 1» показали несостоятельность «вброшенного из-за рубежа фильма о так называемом дворце под Геленджиком», потому что вместо изображённых в нём роскошных покоев в реальности была обнаружена недостроенная гостиница.

Так называемое расследование, усиленно предлагавшееся к просмотру зарубежными соцсетями, оказалось банальной провокацией внешних сил против России, попыткой вызвать шок у посмотревших этот ролик и дестабилизировать обстановку в стране. Она провалилась, — написал Пискарев в Instagram.

Ранее издание Schwarzwalder Bote сообщило, что сенсационный фильм-расследование блогера и оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, оказался фальшивкой. Видео снято немецкой продакшен-студией по заказу из США, а роскошные интерьеры особняка оказались компьютерной графикой. По данным источника, осенью прошлого года недалеко от места, где Навальный отдыхал после лечения в клинике Charité, открылась видеостудия The Black Forest, которая и занималась созданием фильма. А содействовал в этом филиал американской продакшен-студии Kosmo Films, в то же время открытый рядом. Штат студии состоит всего лишь из четырёх человек, а руководят ей Себастьян Вайланд и Нина Вайланд, в своё время проживавшие и работавшие в Штатах. Они положительно отзываются о совместной работе с Навальным, называя его приятным и вежливым человеком.

Соответственно, Навальный купил этот фильм. Неизвестно, в какую сумму это обошлось, учитывая высокую сложность работы и её секретность, но оппозиционер мог использовать средства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом). Стоит отметить, что место пребывания Навального в Германии после выписки из больницы было засекречено. Однако авторы издания установили, что он находился во Фрайбурге — на одном из видео, которое блогер опубликовал в соцсетях, видны узнаваемые городские строения. А до этого, также судя по его соцсетям, он отдыхал в Шварцвальде. Уточняется, впрочем, что он был не только там — финальный монтаж фильма проводился в Кирцхартене.

На днях журналисты Telegram-канала Mash сняли репортаж, из которого следует, что так называемый дворец Путина в Геленджике находится на нулевом этапе строительства — там работают только строители, а всё выглядит как «один большой бетон». По словам строителей, возведение здания закончится примерно через пять-шесть лет. Авторы призвали владельцев «дворца» отозваться.

Между тем представитель Аркадия Ротенберга подтвердил журналистам, что бизнесмен является бенефициаром здания под Геленджиком, который в расследовании политика Алексея Навального назван «дворцом Путина». Накануне сам Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта и планирует сделать в здании отель. А до этого журналисты сообщали, что близкие друзья президента РФ Владимира Путина готовятся публично заявить о том, что являются хозяевами дворца в Геленджике. СМИ писали, что это может быть либо член совета директоров СИБУРа и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, либо братья Аркадий и Борис Ротенберги.

19 января политик Алексей Навальный опубликовал новое расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 100 млн человек.

В расследовании Навального говорится, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина, а пользуется им лично президент. Политик сделал виртуальную модель интерьеров дворца и показал комнаты, среди которых были «комната грязи», комната для игры в модели машин, кальянная, казино, личный театр, «аквадискотека» и другие помещения, писал NEWS.ru.