В Госдуме назвали преграду для подписания мирного договора с Японией

https://static.news.ru/photo/3505cf46-6945-11eb-b7cc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не подпишет мирный договор на условиях передачи Японии части территорий, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, японские политики просто спекулируют на этой теме.

Преградой подписания мирного договора является позиция японской стороны, которая увязывает две разные проблемы: «северных территорий» и наличие/отсутствие мирного договора. Есть результаты Второй мировой войны, в рамках этих результатов Япония потерпела поражение как сторона-агрессор. Японские политики напрасно упорствуют, было бы хорошо, если бы они прекратили спекулировать на этой теме, — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Новиков.

Он напомнил о поправках, внесённых в Конституцию РФ, которые усиливают защиту территориальной целостности страны. Вместо уже решённого, по мнению депутата, вопроса принадлежности Курильских островов он посоветовал Японии активнее развивать торгово-экономические связи с Россией.

При этом Новиков отметил, что полноценному партнёрству мешает большая зависимость Токио от политики Вашингтона, наличие американских баз на территории Японии и попытка постоянно увязывать проблему мирного договора с темой северных территорий.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга рассказал, что когда только пришёл к власти, провёл переговоры с Владимиром Путиным по «северным территориям». Он выразил сожаление, что этот вопрос до сих пор не решён — даже спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны. В прошлые переговоры с Путиным обсуждался вопрос возобновления безвиза, но он был отложен из-за пандемии коронавируса, посетовал премьер.

Ранее Ёсихидэ Суга заявил, что суверенитет Японии распространяется на четыре «северных острова» — так Токио называет Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир. Политик подчеркнул, что острова находятся под суверенитетом Японии. Предметом мирного договора является вопрос о принадлежности всех четырёх островов, отметил японский премьер.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. В этом документе затрагивалась возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Москва считала, что документ поставит точку в споре, а Япония полагала, что это лишь часть решения проблемы.