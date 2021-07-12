В Госдуме назвали повод для войны с Украиной

Военный конфликт между Россией и Украиной может начаться только в том случае, если его спровоцирует Киев. Об этом заявил глава думского комитета по дела СНГ Леонид Калашников. Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о вероятности войны между двумя странами, сообщает RT.

Никто в России не хочет воевать с Украиной, такое может произойти только в случае совершения провокации со стороны Киева, — сказал парламентарий..

Ранее Зеленский заявил о существовании вероятности полномасштабной войны Украины с Россией из-за «агрессивных действий Кремля». По его словам, если военное столкновение произойдёт, то оно станет самой большой ошибкой Москвы.

Высказывание Зеленского оценил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он отметил, что запугивание стран Запада российской агрессией и выставление Украины в роли её жертвы — единственный инструмент Киева по привлечению к себе внимания и сохранению поддержки извне.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал слова Зеленского «психическим обострением». По его словам, Россия в войне с Украиной не заинтересована.