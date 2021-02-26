В Госдуме назвали последствия для Байдена после признания Крыма российским

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Депутат Госдумы Константин Бахарев не удивлён отказом американского президента Джо Байдена признать Крым российским регионом — в противном случае ему пришлось бы сознаться в причастности Соединённых Штатов к государственному перевороту на Украине в 2014 году.

Было бы странно, если бы он заявил что-то другое. Ничего удивительного. Для Байдена отказаться от этой позиции равносильно тому, что признаться в совершённом преступлении и причастности к совершённому на Украине государственному перевороту в 2014 году. Ни он, ни кто-то другой, входивший тогда в администрацию президента Обамы, никогда публично не будет заявлять иной позиции по Крыму. Признать российский статус Крыма для них — это политическое самоубийство, — рассказал РИА Новости парламентарий.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым частью Российской Федерации. Глава Белого дома обнародовал заявление, полностью посвящённое «российской агрессии» на Украине. Он напомнил, что семь лет назад РФ «нарушила нормы международного права» и «вторглась» в Крым. По словам Байдена, США продолжают поддерживать Украину и её союзников, как это было и с начала конфликта.

Американский лидер также подчеркнул, что США продолжат уважать мужество людей, осуществивших революцию на Украине, чтобы открыть новую главу истории своей страны. США поддерживают тех, кто действует на благо мирного, демократического и процветающего будущего Украины, заявляет американский лидер.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года на основании итогов референдума, в ходе которого за присоединение к России высказались свыше 96% избирателей. Украинские власти продолжают считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной» РФ, и периодически поднимают вопрос о её возврате. В Кремле в ответ на это заявляют, что воссоединение произошло в полном соответствии с международным правом и вопрос об отчуждении полуострова закрыт, писал NEWS.ru.