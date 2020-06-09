В Госдуме назвали пиаром идею лишать водительских прав за пьяные дебоши

https://static.news.ru/photo/965a08a4-aafd-11ea-b3f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по законодательству Сергей Иванов раскритиковал идею лишать водительских прав за неоднократное появление на публике в пьяном виде. С этим предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Его инициативу депутат назвал пиаром на деле актёра Михаила Ефремова.

У нас, как резонансное ДТП произойдет, особенно с участием знаменитых людей, сразу появляется большое количество инициатив. По большому счету стоит бояться больше трезвого человека, 70% преступлений совершают они, – сказал Иванов в беседе с Москвой 24.

Он отметил, что более логичной была бы конфискация транспортного средства при неоднократном нахождении за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Резонансное ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя поризошедшее «Комсомольской правде», призвал посадить Ефремова в тюрьму, лишив всех званий и ролей. Парламентарий также напомнил, что уже обращал внимание общественности на пьянство актёра и требовал лечить его принудительно.

Теперь Михаилу Ефремову грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД). Таганский суд отправил его под домашний арест. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, с начала года Ефремов уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.