https://static.news.ru/photo/4befcfee-344a-11ea-8b3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тегеран признал вину за крушение украинского самолёта Boeing 737. Таким образом правительство Ирана продемонстрировало мудрость. Теперь данный вопрос можно считать исчерпанным.

Так в разговоре с журналистами сложившуюся ситуацию прокомментировал зампред комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков.

Он заявил, что вероятность оплошности возрастает во время игры «дипломатическими мускулами». И Иран свою ошибку уже признал.

Тем самым вопрос можно считать исчерпанным. Тегеран проявил мудрость, продемонстрировал открытость, пригласив специалистов из других стран для расследования катастрофы, — приводит «Интерфакс» слова Новикова.

Кроме того, как подчеркнул зампред комитета Госдумы, стоит помнить, что большинство погибших были иранцами. Так что официальный Тегеран в первую очередь отвечает за катастрофу перед своими гражданами.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, представители Генерального штаба Вооружённых сил Ирана прокомментировали трагедию со сбитым «непреднамеренно» украинским лайнером Boeing 737. Сообщается, что воздушное судно было принято военными за вражеский самолёт.