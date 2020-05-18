В Госдуме назвали клоунадой украинские надежды на Крым

https://static.news.ru/photo/32807bf0-9910-11ea-b803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irina Afonskaya/imageBROKER.com/Global Look Press

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек сравнил с клоунадой заявление парламентария Верховной рады Мустафы Джемилева о том, что в будущем Крым может стать украинским. По мнению российского политика, весь мир уже понял непреложную истину: статус Крыма останется неизменным.

Так Бальбек отреагировал на слова Джемилева, который выразил надежду на то, что следующий российский президент, который придёт на смену Владимиру Путину, будет соблюдать международное право и вернёт Крымский полуостров Украине.

Старый клоун не выучил новые трюки и продолжает их исполнять, хотя никто уже не аплодирует. Вот и стоит Джемилев на паперти с протянутой рукой и просит денег в счёт якобы будущего возвращения Крыма, — цитирует российского депутата РИА Новости.

Ранее заявления Джемилева в России уже называли клоунадой. В частности, как писал NEWS.ru, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров подверг критике намерение привлечь к «деоккупации» Крыма Турцию.