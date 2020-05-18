В Госдуме назвали клоунадой украинские надежды на Крым

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек сравнил с клоунадой заявление парламентария Верховной рады Мустафы Джемилева о том, что в будущем Крым может стать украинским. По мнению российского политика, весь мир уже понял непреложную истину: статус Крыма останется неизменным.
Так Бальбек отреагировал на слова Джемилева, который выразил надежду на то, что следующий российский президент, который придёт на смену Владимиру Путину, будет соблюдать международное право и вернёт Крымский полуостров Украине.
Старый клоун не выучил новые трюки и продолжает их исполнять, хотя никто уже не аплодирует. Вот и стоит Джемилев на паперти с протянутой рукой и просит денег в счёт якобы будущего возвращения Крыма, — цитирует российского депутата РИА Новости.
Ранее заявления Джемилева в России уже называли клоунадой. В частности, как писал NEWS.ru, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров подверг критике намерение привлечь к «деоккупации» Крыма Турцию.
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