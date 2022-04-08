В Госдуме назвали дикостью слова Борреля о ситуации на Украине

Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что ситуация на Украине разрешится военным путём, являются дикостью, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. На Западе не понимают, что подливая масла в огонь на Украине, они приведут этот огонь к себе, отметил он в беседе с РИА Новости.

Такое ощущение, что западные политики и дипломаты с ума посходили. Они в своих заявлениях скатились до дикости и дошли до безумия. Подливая масла в огонь на Украине, им пора понять, рано или поздно это пламя дойдёт до них. Антироссийская и недружественная политика скажется, прежде всего, на благосостоянии западных стран, — подчеркнул депутат.

Он считает, что в Евросоюзе, как и в НАТО, заинтересованы в том, чтобы Украина превратилась в «чёрную зону». По их мнению, это позволит втянуть Россию в затяжной конфликт. В Брюсселе и Вашингтоне учитывают свои геополитические цели и борьбу за мировые ресурсы. Поэтому они используют украинцев в качестве разменной монеты, пособничая нацистам и поставляя Киеву оружие, заключил Шеремет.

Боррель 8 апреля посетил Украину вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам визита он написал в Twitter, что «этот военный конфликт должен быть выигран на поле боя».

Высказывание главы европейской дипломатии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что ЕС превратился в отдел экономических сношений НАТО.