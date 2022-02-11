В Госдуме назвали альтернативу Минским соглашениям

Признание Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик может стать альтернативой Минским соглашениям в вопросе установления мира в регионе. Такое мнение высказал в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы и экс-глава правительства ДНР Александр Бородай. Он отметил, что в Донбассе продолжают воевать и гибнуть люди ради его вхождения в состав России.

Признание ДНР и ЛНР стало бы хорошим, правильным шагом. Ведь русское население Донбасса, добровольцы, пришедшие из России, продолжают воевать и погибать <...> ради того, чтобы Донбасс стал частью России, — заявил парламентарий.

По словам депутата, даже признание Москвой республик уже имеет свою цену, поскольку предполагает помощь и деоккупацию территории. Однако без активных боевых действий это невозможно.

Бородай не стал делать прогнозы относительно действий Москвы в данном вопросе, но выразил уверенность в том, что «Россия Донбасс не сдаст» как минимум потому, что значительную часть населения ДНР и ЛНР составляют граждане РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не исключает оказания Россией помощи в случае полномасштабного наступления Киева в Донбассе. Он добавил, что поставки вооружения Россией республикам Донбасса «не были бы лишними». Это, по его мнению, позволило бы уравновесить и противостоять тем вооружениям, которые поставляет Киеву Запад.