В Госдуме назвали абсурдом требования Чехии о компенсации

https://static.news.ru/photo/d2d7f3de-b17a-11eb-82a8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Намерение властей Чехии потребовать от России компенсации за взрывы во Врбетице абсурдно. С этим вопросом им следует обращаться к США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передаёт ТАСС.

Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб РФ к взрывам на складах во Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны. Никто никаких компенсаций платить не будет, — заявил парламентарий.

По его словам, эта провокация организована «вашингтонскими кураторами», поэтому и претензии Праге следует предъявлять американским властям.

Ранее депутат отмечал, что военный склад во Врбетице не был внесён в нацреестр опасных объектов Чехии. При этом там хранились десятки тонн боеприпасов, в том числе запрещённых. Кроме того, согласно утверждению чешских спецслужб, инцидент на складе начался с пожара и ни о каком подрыве в их отчётах не упоминалось.

Глава Минфина Чехии Алена Шиллерова заявила в эфире национального телевидения, что Прага собирается потребовать от Москвы компенсацию за взрывы во Врбетице около миллиарда крон, что примерно составляет $47,5 млн (3,5 млрд рублей).

Депутат парламента Чехии Ондржей Бенешик, в свою очередь, отметил, что вероятность выплаты Россией такой компенсации мала, но Прага должна хотя бы попытаться её получить.