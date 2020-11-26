В Госдуме напомнили Зюганову про КПСС

https://static.news.ru/photo/21b208ca-2fe2-11eb-a8a2-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова, отметившего роль президента Владимира Путина в принятии закона о бюджете на 2021–2023 годы.

То, что у нас раньше генсеки не принимали не только своих секретарей обкомов, но и не слушали членов Политбюро (КПСС) — страны не стало. А сейчас, посмотрите, президент постоянно с вами в коммуникациях, премьер постоянно с вами в коммуникациях. А председатель [Госдумы] обречён быть постоянно с вами не только в коммуникациях, жить с вами, — приводит РИА Новости слова Володина, адресованные лидеру коммунистов.

Он добавил, что нижняя палата парламента принимает бюджет на «сложный и непростой» 2021 год, а президент, по словам Володина, сделал всё, чтобы «социальные обязательства были выполнены за счёт государства, не за счёт людей».

Как сообщал NEWS.ru, в течение 2021–2023 годов в Российской Федерации будет дефицитный бюджет. Законопроект о федеральном бюджете был утверждён депутатами Государственной думы в четверг, 26 ноября.

Члены Совета Федерации рассмотрят закон о бюджете 2 декабря. С докладом выступит министр финансов Антон Силуанов, а также председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. Информация об этом опубликована на сайте Совфеда.