https://static.news.ru/photo/5b426e32-3627-11ea-8470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информацию о депутатских запросах в различные ведомства следует сделать публичной. Такое мнение высказал вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов.

Предложение он озвучил на торжественном приёме в Госдуме по случаю Дня российской печати.

Тогда избиратели будут иметь представление о том, в чьих интересах делаются эти запросы, — пояснил инициативу Неверов, его слова приводит ТАСС.

Зампредседателя нижней палаты парламента уверен, что идея могла бы найти поддержку среди его коллег-депутатов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме намерены положить конец практике присоединения депутатов к законопроектам в качестве соавторов после внесения документов на рассмотрение. Таким образом, у каждой инициативы будет конкретное имя автора, считает спикер Вячеслав Володин.