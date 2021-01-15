В Госдуме американскую демократию поставили в пример России

https://static.news.ru/photo/12548e46-57c6-11eb-891b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Первый зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев заявил, что для России американская демократия может быть примером. По его словам, в России ищут способы покритиковать демократию в США, хотя с Западом надо выстраивать отношения, «чтобы жить как-то дальше».

При этом, в отличие от Соединённых Штатов, в России демократии нет, отметил Лебедев в беседе с РИА Новости.

Уже сейчас я вам могу сказать, кто из каких партий на выборах в парламент [РФ] получит сколько голосов. И что, вы это называете демократией? Я — нет, — подчеркнул политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Игорь Лебедев назвал полным бредом намерение использовать композицию «Катюша» вместо гимна России на международных соревнованиях из-за запрета на национальную символику. По его словам, ОКР, вместо того чтобы бороться с допингом в стране и отстаивать права спортсменов в международных судах, занимается какой-то ерундой.