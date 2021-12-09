В Госдепе рассказали, когда Украина может вступить в НАТО

Представители Госдепартамента США сообщили Киеву, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО в ближайшие десять лет, пишет The Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом отмечается, что США и НАТО отвергают данные о том, что Украину никогда не примут в Альянс. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для РФ тема расширения Альянса, в том числе и за счёт Украины, является «очень чувствительной».

Высокопоставленные представители Госдепа сказали Украине, что её членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие, — говорится в материале агентства.

По данным агентства, задача президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы побудить Киев принять в некоторой степени «реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту РФ Владимиру Путину».

Как отмечается в материале, разговор между российским и американским лидерами состоялся на фоне обострения напряжённости из-за якобы «угрозы вторжения российских войск на Украину». После планируемого разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским президент США собирается проинформировать о текущем состоянии дел девять членов НАТО в Восточной Европе.

По словам президента, на встречах будет затронут вопрос обеспокоенности России по поводу НАТО, а также будут обсуждаться схемы решения проблем, касающихся снижения напряжённости на востоке Украины. Собеседники агентства также допустили возможность давления США на киевские власти, чтобы добиться уступки части автономии Донбассу. В частности, она может коснуться сфер здравоохранения, образования и силовых структур.

Накануне президент США Джо Байден анонсировал встречу на высоком уровне как минимум с четырьмя главными союзниками по НАТО и Россией для обсуждения тревожащих стороны проблем. В частности, беспокойства РФ о расширении НАТО и возможностей выработки мер для снижения напряжения по этому вопросу. Как заявили в Белом доме, дата встречи будет объявлена до конца текущей недели.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали в том числе эскалацию ситуации вокруг Украины.

Отвечая в среду на вопрос журналистов о возможном «вторжении» России на территорию Украины Владимир Путин заявил, что страна проводит «миролюбивую внешнюю политику», при этом вправе обеспечивать собственную безопасность. Он добавил, что тема расширения НАТО, в том числе и за счёт Украины, является для России очень чувствительной, поскольку за этим может последовать размещение на украинской территории военных контингентов и баз угрожающего России оружия.