В Госдепе пояснили предложения США в адрес России

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что предложения, озвученные американской делегацией на консультациях в Женеве, не являются уступкой России. По его словам, они выгодны Вашингтону и в Белом доме готовы были их обсуждать без обострения ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

В Женеве США выразили готовность говорить с Москвой о восстановлении некоторых ограничений на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, о проведении военных учений и мерах по повышению доверия.

Могут быть и другие области, но это точно не является уступками. Это не одолжение... Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности, — пояснил представитель Госдепа.

Прайс уточнил, что такие предложения могли появиться в любом случае.

Есть элементы в ДРСМД (прекратившем действие договоре о ракетах средней и меньшей дальности), которые отвечают интересам нашей национальной безопасности, безопасности НАТО, наших европейских союзников и партнёров. Мы хотели бы говорить об этом даже до всего этого, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне готовы заслушать от России любые предложения, заявил Нед Прайс. По его словам, при этом обсуждать станут не все из них. Он пояснил, что одним из таких вопросов является «политика открытых дверей» Североатлантического альянса, одного из основополагающих элементов НАТО. Прайс добавил, что ни одна страна не может навязывать другим свою волю в вопросе вступления в те или иные альянсы.