В Госдепе объяснили нарушение обещания о нерасширении НАТО

США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток, так как Вашингтон проводит «политику открытых дверей», а у самого Альянса «должна быть такая опция». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс, которого цитирует РИА Новости.

НАТО — это оборонный альянс. Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России — это смехотворно, если бы ситуация не была так серьёзна, — добавил Прайс.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что США поддерживают право Украины «определять собственное будущее», а беспокойство у них вызывает прежде всего Россия. При этом он не дал конкретного ответа на вопрос, считает ли Вашингтон обещание не расширять НАТО на восток ошибочным или нарушенным, и осознают ли США, почему Россия готова на это отвечать. Вместо этого Прайс сослался на «давнюю политику» США, которая была подтверждена в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является той чертой, «красной линией», переходить которую в отношениях с Москвой не стоит. На это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила, что не Россия будет решать, принимать Украину в члены НАТО или нет.