В Германии заявили о невозможности сохранить безопасность в Европе без РФ

Депутат комитета бундестага по внешней политики Ральф Штенгер заявил, что невозможно гарантировать безопасность в Европе без участия России. Бывший заместитель председателя СДПГ считает важными прошедшие переговоры между США и Россией по гарантиям безопасности, пишут «Известия».

Штенгер уверен , что организация безопасности возможна только при заинтересованности всех сторон.

Это понимание было у Вилли Брандта, Эгона Бара (автор ключевой идеи «новой восточной политики» Вилли Брандта), Гельмута Шмидта, и мы разделяем его, — отметил политик.

Депутат назвал прошедшие переговоры сложными и добавил, что у него не было ожиданий, что стороны сразу достигнут согласия по всем пунктам. В Германии, добавил Штенгер, поддерживают каждого из партнёров по диалогу. Однако, что касается территориальной целостности и нерушимости границ, а также использования военных средств только в целях обороны, эти постулаты знакомы Германии и в своё время уже были достигнуты в ходе хельсинкских переговоров.

Я бы хотел подчеркнуть, что без России гарантировать безопасность в Европе невозможно. Тем не менее НАТО и ЕС имеют право не принимать некоторые позиции, — сказал депутат.

Переговоры по поводу гарантий безопасности между Россией и США состоялись 10 января. Затем в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. 13 января состоялись консультации на венской площадке ОБСЕ.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что надеется на политическую мудрость лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая позволит продолжить поиски взаимопонимания по поводу безопасности в Европе. Однако он уточнил, что итоги прошедших переговоров настраивают скорее на пессимизм.